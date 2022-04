Perchezitii in Constanta. Procurorii DNA suspecteaza nereguli la atribuirea rutelor de transport calatori

Procurorii DNA Constanta verifica modul in care au fost atribuite contractele de transpport calatori pe raza judetului Constanta. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Constanta efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni asimilate celor de coruptie, comise in cursul anului 2022, in legatura cu atribuirea presupus nelegala a unor rute de transport calatori pe raza judetului Constanta. In cursul zilei ... citeste toata stirea