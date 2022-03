Perchezitii in Constanta si Hunedoara la persoane banuite de trafic de minori, procenetism si pornografie infantila

Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Constanta, au efectuat, pe 3 martie, 12 perchezitii domiciliare, 9 in judetul Constanta si 3 in judetul Hunedoara, la locuintele unor persoane banuite de trafic de minori, proxenetism si pornografie infantila.Din cercetari a reiesit ca, in luna noiembrie 2021, un barbat, in urma intelegerii prealabile cu alte persoane, ar fi recrutat o minora, de 17 ani, profitand ... citeste toata stirea