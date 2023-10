La data de 11 octombrie, politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Constanta, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au efectuat 7 perchezitii domiciliare, in judetele Constanta si Prahova si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar penal, avand ca obiect savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si inselaciune calificata.Din cercetari a reiesit ca, in perioada iunie - august 2019, reprezentantii ai doua ... citeste toata stirea