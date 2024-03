Perchezitii intr-un dosar de vatamate corporala din culpa sI evaziune fiscala, cu prejudiciu de doua milioane de euro

Politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta - Serviciul Municipal de Investigatii Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, pun in aplicare, marti, 12 martie, 15 mandate de perchezitie domiciliara, intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de vatamare corporala din culpa si evaziune fiscala.Perchezitiile sunt efectuate in municipiul Bucuresti, la locuintele a doua persoane fizice, cercetate pentru comiterea ... citește toată știrea