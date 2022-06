Perchezitii la Cernavoda, la traficanti de cocaina!

La data de 2 iunie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Constanta, au pus in aplicare 3 mandate de perchezitie domiciliara, in orasul Cernavoda, la locuintele unor barbati banuiti de trafic de droguri de mare risc (cocaina).Cei 3 barbati, cu varste cuprinse intre 22 si 42 de ani, au fost condusi la audieri, iar, in baza probatoriului administrat in cauza, procurorii din cadrul D.I.I.C.O.T. - S. ... citeste toata stirea