Perchezitii la Constanta! Grup infractional, specializat in trafic de droguri de mare risc, destructurat

Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta - Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - S.T. Constanta, au pus in executare, la data de 25 august a.c., 14 mandate de perchezitii domiciliare, in judetul Constanta, in cadrul a 2 dosare penale care vizeaza savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de droguri de risc si mare risc si efectuarea de operatiuni ilicite cu substante psihoactive noi.Din cercetari a ... citeste toata stirea