Perchezitii la Constanta intr-un dosar de fals in inscrisuri si inselaciune

Miercuri, 22 ianuarie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico - Financiare Constanta, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au efectuat 13 perchezitii domiciliare, intr-un dosar penal privind savarsirea a 4 infractiuni de inselaciune si 9 infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura privata.Perchezitiile au avut loc in judetele Constanta, Tulcea si Olt, la locuintele a 4 barbati banuiti de savarsirea ... citește toată știrea