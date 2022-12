Perchezitii la Constanta intr-un dosar de inselaciune cu autoturisme

Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Constanta efectueaza, marti, 14 perchezitii la locuintele unor persoane banuite de savarsirea infractiunilor de inselaciune, instigare la inselaciune si complicitate la inselaciune.In aceasta dimineata, politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din Constanta, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, pun in aplicare 14 mandate de perchezitie domiciliara, in judetul Constanta, ... citeste toata stirea