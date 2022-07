Perchezitii la Constanta! Sapte persoane audiate intr-un dosar de furt de catalizatoare

Joi, 21 iulie a.c., politisti din cadrul Biroului Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au pus in aplicare 7 mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Medgidia, orasul Cernavoda si comuna Mircea Voda, intr-un dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunii de furt calificat.Din cercetari a reiesit faptul ca, in perioada iunie-iulie 2022, 6 barbati, cu varste cuprinse intre 19 si 35 de ani, ... citeste toata stirea