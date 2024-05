Perchezitii la domiciliul a doi barbati suspectati de inselaciune si fals

Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico - Financiare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au efectuat, joi, 16 mai, patru perchezitii domiciliare, trei in municipiul Focsani, judetul Vrancea si una in satul Draganeasa, judetul Prahova, la locuintele a doi barbati, de 32 de ani, respectiv 49 de ani.Acestia sunt banuiti de savarsirea infractiunilor de inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura ... citește toată știrea