Perchezitii la locuintele unei femei care vindea tigari de contrabanda

Politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice - Biroul de Investigare a Criminalitatii Economice Mangalia s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, in incinta unui imobil din municipiul Mangalia, se comercializeaza tigarete susceptibile de a proveni din contrabanda.Astfel, in cursul zilei de astazi, au fost puse in aplicare 3 mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Mangalia, la locuintele unei femei, de 36 de ani, intr-un dosar care vizeaza ... citeste toata stirea