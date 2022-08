Perchezitii la persoane banuite ca ar fi vandut pe o platforma online telefoane contrafacute

Politistii au efectuat, joi, perchezitii la persoane banuite ca ar fi vandut pe o platforma online telefoane mobile susceptibile a fi contrafacute, a informat Inspectoratul General al Politiei Romane.Politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta - Biroul Investigatii Criminale, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au pus in aplicare zece mandate de perchezitie domiciliara, unul in municipiul Constanta, unul in orasul Navodari, doua in judetul Ilfov ... citeste toata stirea