Pericol de mine in Marea Neagra. Fortele Navale Romane fac verificari

Directia Hidrografica Maritima a transmis, intr-un document intern, informatia ca exista un pericol de mine in zona de nord-vest a Marii Negre. Atentionarea se gaseste intr-un document al institutiei. In urma cu o zi, si Guvernul Bulgariei a transmis ca ia masurile necesare, in urma informatiilor conform carora o serie de mine marine amplasate pe plaja din Odesa au fost luate de o furtuna si plutesc in Marea Neagra, reprezentand o amenintare pentru nave. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a ... citeste toata stirea