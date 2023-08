Politistii au retinut 13 permise de conducere, dintre care patru pentru droguri, in urma unei actiuni desfasurate, in noaptea de vineri spre sambata, in statiunile Vama Veche si Mamaia-Navodari, a informat Politia Romana.Potrivit unui comunicat al IGPR transmis AGERPRES, in noaptea de vineri spre sambata, Politia Romana a desfasurat, in judetul Constanta, statiunile Vama Veche si Mamaia-Navodari, o actiune pentru cresterea gradului de siguranta rutiera si mentinerea ordinii si linistii ... citeste toata stirea