Permise suspendate si amenzi aplicate de politistii constanteni in statiunea Mamaia

In noaptea de 2 spre 3 mai, politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta au desfasurat o actiune pentru prevenirea faptelor savarsite cu violenta si a consumului si traficului de droguri in statiunea Mamaia.In cadrul activitatilor desfasurate, au fost legitimate 252 de persoane si au fost verificate 170 de vehicule.Au fost testati cu aparatul etilotest 148 de conducatori auto si 26 cu aparatul din dotare, in vederea stabilirii indiciilor cu privire la eventuala prezenta a ... citește toată știrea