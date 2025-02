Persoana depistata de politistii constanteni, in timp ce comercializa tigari netimbrate

Joi, 6 februarie, in jurul orei 10:45, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta, Serviciul Monitorizare zone publice si interventii, au depistat o persoana de sex feminin, in zona Piata Grivitei, in timp ce comercializa tigari de diferite marci, netimbrate, sigilate, susceptibile a fi produse care provin din contrabanda si care necesita plasarea sub un regim vamal.Persoana depistata a fost condusa la sediul Directiei Generale Politia Locala Constanta in vederea ... citește toată știrea