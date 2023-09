Politistii din Tulcea au fost anuntati, prin 112, in jurul orei 12.00 ca, pe canalul Olguta, pe raza localitatii Mila 23, s-au ciocnit doua ambarcatiuni.O persoana a cazut in apa si nu a putut fi gasita.In zona a ajuns si un elicopter SMURD pentru cautarea barbatului disparut.ISU DELTA Tulcea a anuntat ca la bordul ambarcatiunilor se aflau 20 de persoane - 13 intr-o barca si 7 in cealalta."Pentru ... citeste toata stirea