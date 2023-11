La data de 28 noiembrie, in urma cercetarilor efectuate de politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de fals intelectual, uz de fals si abuz in serviciu, fata de trei persoane banuite a fost dispusa masura preventiva a controlului judiciar, pentru 60 de zile.Din cercetarile efectuate a reiesit ca administratorii a 12 ... citeste toata stirea