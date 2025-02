Peste 1,7 milioane de turisti au vizitat judetul Constanta in 2024. Crestere cu 11% in fata de anul precedent

Directia Judeteana de Statistica Constanta a publicat o analiza amanuntita a principalelor indicatori statistici pentru perioada ianuarie-decembrie 2024, aratand tendinte mixte in economia si demografia judetului. In ciuda unor scaderi notabile in anumite sectoare, exista si cateva cresteri promitatoare.Forta de munca si salarizare in judetul ConstantaLa sfarsitul anului 2024, numarul salariatilor din judetul Constanta a fost de 200,2 mii persoane, inregistrand o scadere comparativ cu ... citește toată știrea