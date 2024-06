Peste 1.700 de apeluri la 112 referitoare la nereguli in sectiile de votare au fost inregistrate, duminica, cele mai multe fiind pentru suspiciuni de frauda in cadrul proceselor electorale, a informat, luni, Serviciul de Telecomunicatii Speciale.Potrivit unui comunicat al STS transmis AGERPRES, cele mai multe apeluri care au semnalat nereguli privind procesele electorale au fost preluate in Bucuresti si in judetele Dolj, Mehedinti, Constanta si Giurgiu.Pe timpul desfasurarii alegerilor ... citește toată știrea