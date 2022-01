Peste 100.000 lei pentru victimele incendiului de pe strada Grindeanu din Constanta

Departamentul Social Misionar al Arhiepiscopiei Tomisului a demarat, in ziua de Craciun, in parohii si manastiri o colecta in bani pentru sprijinirea familiilor afectate de incendiul izbucnit in noaptea de 15 spre 16 decembrie la subsolul blocului situat pe str. Prelungirea Nicolae Grindeanu, nr. 6, din Constanta.Printre cele 150 de familii afectate de acest incendiu se numara si 2 familii de clerici: familia preotului Claudiu Banu, cu 4 copii, si familia diaconului Alexandru Cojocaru, avand ... citeste toata stirea