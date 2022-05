Peste 100 de camioane care trebuie sa ajunga in Portul Constanta, blocate la Vama Isaccea

De mai multe zile, peste 100 de camioane asteapta, pe malul romanesc al Dunarii, sa treaca fluviul cu bacul in Ucraina, autovehiculele fiind parcate atat in oras, cat si in apropierea lui.La aproape cinci kilometri departare de Isaccea, pe soseaua neasfaltata care uneste drumul european 87 Tulcea - Braila de Manastirea Cocos, peste 70 de camioane asteapta semnalul autoritatilor sa se apropie de vama."Stam deja de 24 de ore. Inca doua sau trei zile o sa stam aici. Apoi, ne duc in cariera, pe ... citeste toata stirea