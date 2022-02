Peste 100 de interventii ale salvamontistilor in ultimele 24 de ore

Salvamontistii din tara au fost solicitati sa intervina in peste 100 de cazuri in ultimele 24 de ore, 52 de persoane suferind accidentari.''Inca o zi de foc pentru salvamontistii din intreaga tara solicitati sa intervina la un numar ingrijorator de mare de evenimente montane. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 103 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor'', se arata pe pagina de Facebook a Salvamont.11 apeluri pentru ... citeste toata stirea