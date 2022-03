Peste 100 de misiuni executate de Gruparea de Jandarmi Mobila

Jandarmiidin cadrul Gruparii Mobile Constanta au fost angrenati in aceasta luna, in 118 misiuni de mentinere, asigurare a ordinii publice si colaborare/cooperare cu alte institutii, actionand pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale de natura penala sau contraventionala.Astfel, zilnic jandarmii au actionat impreuna pompieri, politisti de frontiera si politisti nationali in punctul de primire a refugiatilor din Vama Isaccea, pentru asigurarea masurilor de ordine si siguranta ... citeste toata stirea