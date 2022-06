Peste 110 mii de persoane au fost recenzate in teren, in judetul Constanta

In perioada 31 mai - 17 iulie 2022 se desfasoara a treia etapa a Recensamantului Populatiei si Locuintelor 2021, etapa in care recenzorii se duc pe teren si colecteaza, prin interviu fata-in-fata cu ajutorul tabletei, date statistice pentru persoanele care nu s-au autorecenzat online.In aceasta etapa, pana la sfarsitul zilei de 26 iunie 2022, au fost recenzate pe teren, 110402 persoane (in perioada 6 iunie - 26 iunie 2022), 66833 de chestionare la nivel de persoana in mediul urban (60,5%) si ... citeste toata stirea