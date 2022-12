Peste 12.000 de articole pirotehnice comercializate ilegal descoperite de jandarmii constanteni

Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta au depistat in perioada sarbatorilor de Craciun, in municipiul Constanta, peste 12.000 de articole pirotehnice (in greutate totala de aproape 70 kg) comercializate fara respectarea prevederilor legale.In perioada 24.12 - 29.12.2022 jandarmii constanteni, pe langa celelalte activitati specifice derulate, au verificat si materialele pirotehnice de divertisment scoase la vanzare in aceasta perioada a anului de catre comerciantii ... citeste toata stirea