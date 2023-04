In primul trimestru al anului 2023, politistii de frontiera au efectuat formalitatile de tranzitare a frontierei pentru13,2 milioane de cetateni romani si straini, cu 31% mai multe decat in aceeasi perioada a anului trecut. De asemenea,3,75 milioane de mijloace de transportau fostprocesatein punctele de control trecere frontiera.Inceea ce privestemisiunile de supraveghere si control desfasurate in punctele de frontiera, precum si in zona de competenta, in primele trei luni ale anului 2023, ... citeste toata stirea