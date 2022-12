Peste 1400 de persoane au ajuns la urgenta in Constanta, in perioada Craciunului

1409 persoane au fost preluate de medicii din cadrul Unitatii Primiri Urgente incepand cu dimineata zilei de 24 decembrie si pana astazi, 27.12.2022, la ora 08.00 (535 copii si 874 adulti). In urma investigatiilor de specialitate,au fost spitalizati 259 pacienti.Dintre sectiile cu cele mai multe internari in perioada Craciunului mentionam sectiile Clinice Pediatrie (62), Cardiologie (28),Neurologie (25) si Gastroenterologie (15) .Cele mai multe prezentari au fost inregistrate in ultimele 24 ... citeste toata stirea