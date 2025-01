Peste 15.500 de persoane disparute, au fost gasite in 2024, de politistii de investigatii criminale

Peste 15.500 de persoane disparute, dintre care aproape 10.000 de minori, au fost gasite, pe parcursul anului trecut, de politistii de investigatii criminale.Potrivit unui comunicat transmis de IGPR, in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2024, in urma activitatilor desfasurate de catre politistii de investigatii criminale, au fost depistate 15.594 de persoane disparute, 9.888 fiind minore.De asemenea, anul trecut, in urma activitatilor de cautare si identificare, au fost depistate 3.571 de ... citește toată știrea