Peste 16.000 de oameni si-au pierdut viata in cutremurele din Turcia si Siria

Numarul persoanelor care si-au pierdut viata in cutremurele produse luni in Turcia si Siria a depasit 16.000, potrivit autoritatilor locale, care au stabilit numarul ranitilor din ambele tari la peste 68.000, transmite joi EFE, preluat de Agerpres.Potrivit autoritatii de gestionare a situatiilor de urgenta din Turcia, AFAD, la prima ora a zilei de joi, la patru zile de la cutremurele cu epicentrul in Turcia, bilantul oficial al deceselor a urcat la 12.873, in timp ce numarul ranitilor ... citeste toata stirea