Peste 16.000 de tigarete provenite din Bulgaria, confiscate de politistii de frontiera constanteni

Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit intr-un microbuz, peste 16.000 de tigarete, intorduse ilegal in tara din Bulgaria.In data de 25 februarie, politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Mangalia, aflati in misiune pe DN39, au oprit pentru control un microbuz inmatriculat in Romania, condus de catre un cetatean roman. ... citește toată știrea