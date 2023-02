Peste 160 de replici in urma cutremurului de 5,7 grade din Gorj

Cutremurul de 5,7 grade produs marti in judetul Gorj a fost urmat, pana miercuri dupa-amiaza, de peste 160 de replici, au anuntat reprezentantii Institutului National pentru Fizica Pamantului, intr-o conferinta de presa in care au venit cu noi detalii."Ca urmare a cutremurelor de ieri si de alaltaieri, cutremurul de 5,2 si cutremurul de 5,7, produse la nord de Targu Jiu, pana in prezent s-au inregistrat 160 de replici, localizate de colegii care se ocupa cu partea de prelucrare a datelor. ... citeste toata stirea