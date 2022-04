Peste 2.500 de pachete de tigari de contrabanda, depistate la bordul unei nave in Portul Constanta

Marinarul, cetatean sirian, avea tigarile ascunse in cabina sa. Politistii de frontiera au confiscat toate pachetele descoperite. Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit, la bordul unei nave acostata in Portul Constanta, 2.560 pachete cu tigari, ascunse si nedeclarate. Vineri, 22 aprilie, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au efectuat controlul de frontiera asupra unei nave sub pavilion Honduras, acostata in Portul Constanta. In urma efectuarii ... citeste toata stirea