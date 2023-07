In primul semestru din anul 2023, politistii de frontiera - independent sau in colaborare cu inspectorii vamali ori reprezentanti ai altor institutii abilitate - au retinut in vederea confiscarii2.621.518 pachete tigari, in valoare de 46.894.520 lei.In comparatie cu perioada similara a anului 2022, se constata o crestere de aproximativ 1,7 ori a numarului pachetelor de tigari retinute.De asemenea, in perioada de referinta au mai fost descoperiteaproximativ 5.564 kg. tutun si 9.698 kg. tutun ... citeste toata stirea