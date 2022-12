Peste 2 milioane de lei despagubiri platite de companiile de asigurari in urma incendiului de anul trecut de la Constanta

Companiile de asigurari au achitat despagubiri in valoare de peste 2,1 milioane de lei in urma incendiului care a afectat, in urma cu un an, 94 de apartamente dintr-un bloc din Constanta, informeaza Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR)."Un incendiu puternic a afectat acum un an 94 de apartamente dintr-un bloc din Constanta. Ca urmare a acestuia, 250 de oameni au fost evacuati din locuinte. In acest context, companiile de asigurari membre UNSAR au ... citeste toata stirea