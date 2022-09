Peste 2 milioane de romani isi sarbatoresc onomastica de Sfanta Maria

Sarbatoarea Nasterea Maicii Domnului este praznuita in Biserica Ortodoxa pe data de 8 septembrie.Potrivit traditiei populare, la sarbatoarea Nasterii Maicii Domnului, ca de altfel ca la orice mare praznic, nu se fac treburi gospodaresti, nu se spala rufe, nu se face curatenie in casa, ca sa nu se atraga raul.Nasterea Maicii Domnului, sarbatorita de Biserica in ziua de 8 septembrie, s-a petrecut la "plinirea vremii", in momentul in care omenirea astepta si era pregatita pentru venirea ... citeste toata stirea