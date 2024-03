Peste 200.000 euro descoperiti in bagajul de cala al unei barbat, la Aeroportul Henri Coanda

Politistii de frontiera din cadrul Punctului Politiei de Frontiera Aeroport Henri Coanda, impreuna cu lucratori vamali, au descoperit in bagajul de cala al unui barbat, suma de 205.000 euro pe care persoana a incercat sa o introduca ilegal in tara.In data de 01.03.2024, in jurul orei 14.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroportul International Henri Coanda, s-a prezentat pentru a intra in tara, din directia Castellon - Spania, un barbat, cetatean roman, in varsta de 42 de ... citește toată știrea