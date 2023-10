De la inceputul anului si pana in prezent, 221 de catei abandonati au fost adoptati de oameni frumosi si cu suflet mare.Va invitam sa ne fiti alaturi de noi in continuare in campania "Adopta un catel!". Este nevoie de implicarea si sprijinul tututor. Facem un apel la iubitorii de animale sa vina sa adopte in mod responsabil catei si sa le ofere o sansa la o viata mai buna, transmitePrimaria Constanta.Mentionam ca toti cainii care se dau spre adoptie gratuita sunt deparazitati intern/extern, ... citeste toata stirea