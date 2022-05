Peste 200 de cazuri de Variola maimutei au fost confirmate in lume

Numarul de cazuri confirmate de variola maimutei la nivel mondial a ajuns miercuri la 219 in afara tarilor in care boala este endemica, potrivit unui raport publicat Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), scrie AFP.In total, 19 tari in care boala este neobisnuita, majoritatea in Europa, au raportat cel putin un caz confirmat, indica ECDC intr-o nota epidemiologica publicata miercuri seara."Majoritatea cazurilor sunt barbati tineri, identificandu-se ca barbati avand ... citeste toata stirea