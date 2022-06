Peste 200 de elevi din invatamantul primar si gimnazial au participat astazi la etapa finala a competitiei "Sah in scoala" care a avut loc in Sala Prestige a Hotelului Continental Forum.Sportul mintii este un mijloc de educatie care ii ajuta pe copii sa-si imbunatateasca performantele scolare, dar si de a scurta timpul petrecut in fata calculatorului, a telefonului si a televizorului.Un alt avantaj al ... citeste toata stirea