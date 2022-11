Peste 23.000 de politisti, jandarmi si pompieri vor actiona in minivacanta 30 noiembrie - 4 decembrie

Peste 23.000 de politisti, jandarmi, pompieri, politisti de frontiera si angajati de la alte structuri vor fi la datorie, zilnic, intre 30 noiembrie si 4 decembrie, pentru ca minivacanta prilejuita de Sarbatoarea Sfantului Andrei si de Ziua Nationala a Romaniei sa fie petrecuta de romani in conditii de siguranta, anunta Ministerul Afacerilor Interne (MAI).Oamenii legii se vor concentra pe actiunile de prevenire, dar vor fi pregatiti sa intervina in sprijinul cetatenilor, in caz de necesitate. ... citeste toata stirea