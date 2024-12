Peste 300 de autovehicule furate descoperite la frontiera in primele unsprezece luni din 2024

In primele unsprezece luni din anul 2024, in urma misiunilor desfasurate in punctele de trecere a frontierei si in zona de competenta, politistii de frontiera au descoperit 311 autovehicule aflate in atentia autoritatilor: 253 autoturisme, 21 camioane, 25 microbuze, 6 motociclete, 5 remorci si 1 autocar. Numarul mijloacelor de transport semnalate ca suspecte a fi furate este in crestere cu 52,6% fata de aceeasi perioada a anului anterior (204 autovehicule).Cele mai multe autovehicule au fost ... citește toată știrea