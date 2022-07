Peste 300 de marinari romani participa la exercitii militare NATO in Marea Neagra

Fortele Navale Romane participa cu trei nave militare, in perioada 14-25 iulie, la exercitiul multinational "Breeze 22", organizat si condus de Fortele Navale ale Bulgariei, care se va desfasura in apele teritoriale ale Bulgariei, in apele internationale ale Marii Negre si in portul Burgas. Fregata "Regele Ferdinand" si dragorul maritim "Locotenent Lupu Dinescu" pleaca miercuri, 13 iulie, din portul militar Constanta, iar nava purtatoare de rachete "Zborul" va pleca joi, 14 iulie, din portul ... citeste toata stirea