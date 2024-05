Peste 340 de actiuni operative desfasurate sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., in primul trimestru al anului

In perioada 1 ianuarie - 29 martie 2024, politistii structurilor de combatere a criminalitatii organizate au desfasurat, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., peste 340 de actiuni operative.Astfel, pe linia combaterii traficului de persoane, politistii au desfasurat 39 de actiuni operative si au pus in executare 176 de mandate de perchezitie domiciliara.De asemenea, in cadrul dosarelor in care sunt cercetate 180 de persoane, au fost emise 81 de ordonante de retinere si 55 de mandate de ... citește toată știrea