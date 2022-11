Peste 3500 de persoane verificate de politistii de la transporturi pentru prevenirea furturilor de la calatori

In perioada 18 - 20 noiembrie, la nivel national, politistii de la transporturi au actionat pentru prevenirea si combaterea furturilor din buzunare, din si de bagaje ale calatorilor, precum si pentru asigurarea unui climat de siguranta publica in domeniul transporturilor feroviare de calatori, in statiile de cale ferata si in trenurile de calatori.In cadrul actiunii, au fost efectuate verificari in 496 de statii de cale ferata si 757 de trenuri de calatori, fiind legitimate 3.525 de persoane. ... citeste toata stirea