Peste 37.000 tigarete, introduse ilegal in tara, confiscate de politistii de frontiera constanteni

Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit in urma actiunilor desfasurate in zona de frontiera, peste 37.000 tigarete, introduse ilegal in tara din R. Bulgaria.In a doua jumatate a lunii februarie, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit, in total, in urma controalelor politienesti efectuate in zona de frontiera, peste 37.000 tigarete introduse ilegal in tara, cantitate estimata la o valoare de aproximativ 45.000 de lei. In acest context, au ... citește toată știrea