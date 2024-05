Peste 4,7 milioane de pensionari, inregistrati in aprilie 2024 in Romania. Pensia medie a fost de 2.248 de lei

Un numar de 4.748.274 de pensionari era inregistrat in aprilie 2024 in Romania, cu 4.274 persoane mai putine comparativ cu luna precedenta, iar pensia medie a fost de 2.248 de lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice.Valoarea totala a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la aproape 10,676 miliarde lei.Din totalul pensionarilor, 632.361 aveau perioade lucrate in agricultura, pensia medie fiind de 636 de lei.Potrivit statisticilor CNPP, din totalul ... citește toată știrea