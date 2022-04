De la declansarea conflictului din Ucraina, pana la data de17.04.2022, ora 24.00, la nivel national, au intrat in Romania 737.349 cetateni ucraineni, conform informatiilor publicate de Poltia de Frontiera.Peste 4300 cereri de azil au fost depuse de catre cetateni ucraineni care au dorit sa ramana in Romania, in prima luna de la izbucnirea conflictului dintre Rusia si Ucraina, ceea ce reprezinta mai putin de 1% din cei ... citeste toata stirea