Peste 50.000 tigarete provenite din Bulgaria, introduse ilegal in tara, confiscate de politistii de frontiera constanteni

Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit in urma actiunilor desfasurate in zona de frontiera, peste 40.000 tigarete, introduse ilegal in tara din R. Bulgaria.In data de 29 ianuarie, politistii de frontiera aflati in exercitarea atributiilor de serviciu pe DN 3, au oprit pentru control un autoturism inmatriculat in Romania, condus de catre un cetatean irlandez.Astfel, in portbagajul autoturismului au fost descoperite 14.000 tigarete, diferite marci, provenienta R. ... citește toată știrea