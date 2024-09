Peste 50 de ursi vor fi impuscati pana la finalul anului in judetul Covasna

Un numar de 54 de ursi de pe fondurile de vanatoare din judetul Covasna vor fi impuscati pana la finele acestui an, in baza Legii 242 aprobata de Parlamentul Romaniei, a anuntat, marti, prefectul Raduly Istvan.Acesta a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, ca, potrivit noilor prevederi legislative intrate recent in vigoare, judetului Covasna i-a fost alocata o cota de recoltare de 54 de exemplare pentru acest an si 54 pentru anul viitor, iar administratorii fondurilor de vanatoare au ... citește toată știrea